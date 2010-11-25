Могилев выскочил к прессе на 10 минут и заявил, что у него много дел

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ сегодня доложил Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ о результатах своих заграничных командировок, которые состоялись в последнее время, в частности в Брюссель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня журналистам в Киеве.

«Я сегодня Президенту доложил по тем переговорам, которые провел за границей, и какие перспективы у нас по сотрудничеству дальше», - сказал А.МОГИЛЕВ.

В то же время на уточняющий вопрос, шла ли речь на встрече о ситуации в стране, в частности об акции протеста предпринимателей, министр категорически ответил, что речь шла только о том, о чем он сказал.

Следует отметить, что анонсированная сегодня пресс-конференция с участием А.МОГИЛЕВА откладывалась. В частности, сначала она должна была состояться в 12.00, но потом ее перенесли на 14.00, впрочем, министр внутренних дел явился лишь через 45 минут после начала пресс-конференции и пробыл не более 10 минут, а затем завершил встречу с журналистами, сославшись на то, что у него много дел.