Александр Мороз вынужден согласиться с Януковичем

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ призывает не спекулировать на теме о статусе воинов УПА, а решить этот вопрос без спешки, не включая его в коалиционное соглашение. Об этом он сказал в интервью журналистам сегодня после возложения цветов к могиле Неизвестному солдату в парке Вечной славы в Киеве. "Здесь вынужден согласиться с Виктором Януковичем", - сказал он.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, А.МОРОЗ считает, что не “нужно под условием коалиции включать вопросы, которые могут расколоть общество”. По его словам, неоднократно в отдельном разговоре Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказывался за то, что нужно вынести за скобки все вопросы, требующие дополнительного изучения и решения не политическим, а приемлемым для общества путем.

Лидер социалистов также напомнил, что в 1993-м по его инициативе была создана правительственная комиссия, которая должна дать историческую оценку войне УПА. “Прошло 12 лет, а выводов этой комиссии до сих пор нет. Поэтому, я считаю, что нужно спросить с тех людей, которые получают финансирование на работу этой комиссии”, - подчеркнул А.МОРОЗ,

На вопрос о создании “широкой коалиции”, лидер СПУ отметил, что по результатам соцопросов, проведенных СПУ, 49% граждан высказались за создание “помаранчевой” коалиции в составе БЮТ, НСНУ и СПУ, а около 30% - за “широкую коалицию” при участии Партии Регионов. “Очевидно, нужно принимать во внимание мнение всех граждан”, - подчеркнул А.МОРОЗ.