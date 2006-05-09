В Тернополе возложение цветов прервано провокацией

В Тернополе во время возложения цветов в Парке Славы работники правоохранительных органов задержали юношей, которые затеяли драку и сорвали два флага Соцпартии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного управления милиции, всего задержали 6 юношей, которые являются членами спортивно-патриотической организации «Тризуб».

Составлен протокол о совершении хулиганских действий.

Ребята свои действия мотивировали протестом против того, что День Победы отдельные люди отмечают с флагами, на которых изображен символ несуществующего государства, – пятиконечная звезда.

В общей сложности в возложении цветов к постаментам Воинов-героев и Вечному огню приняли участие около 2,5 тысячи тернополян. Отдельные из них несли национальные флаги, было также около 10 флагов Партии регионов, Социалистической партии и молодежной Соцпартии, на котором собственно и изображена звезда.

Напомним аналогичный инцидент произошел в Парке Славы и в прошлом году в День Победы. Тогда член «Тризуба» во время акции бросил в колонну яйцо, протестуя против того, что в колонне шли люди с флагами Компартии.