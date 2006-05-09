”Без этой победы мы бы не увидели свободной, соборной, независимой Украины»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и его супруга Екатерина ЮЩЕНКО сегодня посетили ветеранов, которые находятся на лечении в Главном военном клиническом госпитале Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины.

Глава Украинского государства поздравил ветеранов с днем 9 Мая и поблагодарил их за победу. «Убежден, без этой победы мы никогда бы не видели свободной, соборной, независимой Украины», – сказал В.ЮЩЕНКО. Президент отметил, что сегодня все поколения склоняют головы перед героями, которые приближали День Победы.

Также в госпитале Президент посетил больных ветеранов войны в палатах отделения абдоминальной хирургии.

В.ЮЩЕНКО подарил каждому ветерану именные часы и цветы.

Вместе с Президентом Украины ветеранов посетили министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО, министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО, секретарь СНБОУ Анатолий КИНАХ.