В Кабмине указ Ющенко считают «юридически ничтожным»

Конституционный Суд Украины объявил перерыв в своем заседании по рассмотрению указа Президента Украины о роспуске Верховной Рады до завтра, 24 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, перед окончанием сегодняшнего заседания КС с обоснованием своей позиции выступил постоянный представитель Кабинета министров в суде Василий МИНЧЕНКО. В своем докладе он заявил, что указ Президента о досрочном прекращении полномочий парламента является неконституционным и относится к «юридически ничтожным».

По мнению В.МИНЧЕНКО, Президент должен лично в Конституционном Суде представить свою позицию. По словам представителя Кабмина, это необходимо, поскольку под указом главы государства стоит факсимиле, а не личная подпись Президента, и настоящая его позиция судьям КС неизвестна.

Завтрашнее заседание КС начнется в 10.00.