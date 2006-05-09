Ющенко: необходимо академическое исследование участия украинцев в войнах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО говорит о необходимости академического исследования участия украинцев в военных конфликтах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал, выступая перед ветеранами возле мемориала Великой Отечественной войны в Киеве.

В частности, отметив необходимость воссоздания цивилизованного и культурного отношения к собственной истории и памяти, Президент подчеркнул: «Настало время говорить о всеобъемлющей научно-исследовательской работе относительно участия украинцев в Первой, Второй мировых войнах, в конфликтах советского времени и в международной миротворческой деятельности». “Мы должны поименно знать всех героев и свои потери», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что к объединительному знаменателю необходимо свести символы уважения жертвам войны по всему Украинскому государству, и в то же время лишиться неприсущей украинцам тоталитарной атрибутики и искусственного пафоса.

«В то же время, - подчеркнул Президент, - необходимо сохранить и возродить исторически значимые памятники и знаки, разорение которых является по существу разорением самих себя».

«Я верю, что для этой цели в Украине встанет самая терпимая по своей сути, самая старательная в собственных действиях Общественная армия возрождения национальной памяти», - подчеркнул Президент.