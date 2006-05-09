Витренко в Севастополе объявила об открытии фронта

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО сегодня в Севастополе объявила о создании Фронта национального спасения с целью недопущения вступления Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, во время встречи с севастопольцами на Площади Нахимова, которая состоялась сразу после завершения торжественного прохождения ветеранов войны и Вооруженных сил и подразделений гарнизона в часть Дня Победы, Н.ВИТРЕНКО призвала партии, общественные организации и граждан Украины объединяться в этот фронт.

По ее словам, решение о создании фронта было принято 6 мая на заседании президиума партии, а обнародовать его она решила именно в Севастополе, где во время выборов 2006 года политическая сила, которую она возглавляет, получила наибольшую, по сравнению с другими регионами Украины, поддержку избирателей.

Вместе с Н.ВИТРЕНКО во встрече с севастопольцами приняли участие три депутата Госдумы России, которые также как и лидер ПСПУ, были среди гостей праздника (депутаты прибыли в Севастополь по приглашению Русской общины Севастополя).