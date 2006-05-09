Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что во имя будущего Украины ветераны разных армий подадут друг другу руки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня, выступая перед ветеранами возле мемориала Великой Отечественной войны в Киеве.

«Я убежден, что придет время и украинские ветераны подадут друг другу руки во имя будущего страны. Я убежден, что мы станем свидетелями того времени, когда вопрос примирения станет для украинской нации реальностью», - в частности сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом, обращаясь к ветеранам каждой из армий, он подчеркнул, что глубоко уважает все пережитое и пройденное ими, а также верит в их мудрость. «Я вижу путь к пониманию, который в ежедневном труде, бок-о-бок, без пустословия, наполненный конкретными делами. И в этом труде встанет еще одна необыкновенная победа Украины», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что украинская нация нашла в себе силы простить немцев, японцев, поляков, и что давно настало время простить украинцам друг друга. «Вы не раз смотрели смерти в глаза, я прошу вас сегодня не прятать свой взгляд от настоящего. Возможно, вы по-разному видели будущее, но я убежден, что каждый из вас видел это будущее в свободной, суверенной, независимой Украине», - сказал В.ЮЩЕНКО обращаясь к ветеранам.

Также Президент от имени Украины выразил слова благодарности и сопереживания другим народам, связанные с потерями и болью, которые они претерпели во время войны. «Наш народ и сегодня вспоминает всех, всех без ограничений и всех без исключений», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также призвал украинский народ в День Победы еще раз задуматься над ценностью мира, единства и человеческого достоинства.