Судья КС Кампо предлагает коллегам отказаться слушать дело об указе Ющенко

Судья Конституционного Суда Украины Владимир КАМПО предложил КС прекратить производство по представлению 53 народных депутатов V созыва относительно конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект постановления он произнес сегодня на пленарном заседании Суда.

Как отмечается в тексте проекта постановления, рассмотрение указа Президента необходимо прекратить из-за несоответствия конституционного представления требованиям Конституционного Суда, неподведомственности данного представления Конституционному Суду.

Согласно проекту постановления, исследование материалов дела свидетельствует, что дело имеет исключительно политический характер, а КС не наделен правами решать политические вопросы и не имеет права вмешиваться в политическую деятельность, в частности, в деятельность Кабинета министров и Верховной Рады.

Кроме того, как отметил В.КАМПО, решение КС не повлияет на разрешение политического конфликта, участниками которого является Верховная Рада и Кабинет министров, а наоборот, может обострить политическое противостояние.

Также в проекте постановления отмечается, что КС имеет право прекратить производство по делу, руководствуясь регламентом Конституционного Суда и Конституцией.

Перед тем, как зачитать проект постановления, В.КАМПО выразил мнение, что рассмотрение представления перешло «в чисто политическую сферу». Свои слова он аргументировал, в частности, тем, что представитель Верховной Рады в КС Анатолий СЕЛИВАНОВ отказывался отвечать на вопросы отдельных судей.

Кроме того, В.КАМПО утверждал, что А.СЕЛИВАНОВ получал определенные указания от отдельных народных депутатов V созыва, присутствующих в зале суда.

После провозглашения проекта постановления, председатель КС Иван ДОМБРОВСКИЙ сказал: «К этому вернемся, когда придет время».

Конституционный Суд принял к сведению проект данного постановления.

В свою очередь, во время перерыва до провозглашения проекта вышеуказанного постановления, отвечая на вопросы журналистов, А.СЕЛИВАНОВ сказал, что не отказывается отвечать на вопросы суда.

Кроме того, он высказал свое мнение по поводу заявления пяти судей КС о давлении на них, провозглашенного ими в канун начала рассмотрения судом представления относительно конституционности указа Президента.

«Судьи до начала заседания КС по этому судьбоносному делу выразили свою позицию относительно обжалованного акта. Это говорит, в известной степени, об отношении к указу Президента», - сказал А.СЕЛИВАНОВ, подчеркнув, что до заседания суда при любых условиях судья «не имеет права выражать свою позицию».

Вместе с тем А.СЕЛИАНОВ выразил убеждение, что исследование материалов дела по представлению ведется “очень профессионально, и таким образом, результат, который мы ожидаем, будет конституционно правовым”.