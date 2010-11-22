Узаконенное двуязычие будет обходиться Украине в миллиард в год?

Эксперты заявляют о потере Украиной ежегодно свыше 1 млрд. грн. в случае принятия и введения законопроекта “О языках в Украине”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Киеве, организованной ВОО Общественное движение “Не будь безразличным!” и посвященной анализу законопроекта №1015-3, внесенного в ВР народными депутатами Александром ЕФРЕМОВЫМ, Петром СИМОНЕНКО и Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ.

“Этот законопроект является ничем иным как документом, который законодательно предлагает закрепить двуязычие в стране”, - отметил юрист ОО “Не будь безразличным!” Юрий ФАРТУШНЫЙ.

По его словам, уже много говорилось об угрозе данного законопроекта украинскому языку, культуре, украинским традициям и обычаям, в то же время мало внимания было уделено экономической составляющей законопроекта. Для изучения именно этого вопроса были приглашены эксперты, которые, как отметил Ю.ФАРТУШНЫЙ, доказали убыточность двуязычия в случае его узаконивания.

Так, один из экспертов Анатолий БОНДАРЕНКО, прежде всего, отметил, что речь идет даже не конкретно о законопроекте №1015-3, “а о любом другом законопроекте, который вводит второй официальный язык в Украине, в нашем случае русский”.

“Введение второго официального языка приведет к серьезным экономическим потерям по трем направлениям. Первое направление - это убытки из бюджета на внедрение этого законопроекта”, - отметил А.БОНДАРЕНКО. По его словам, авторы законопроекта “слукавили” и сказали, что дополнительных расходов из бюджета не будет. “В действительности такие расходы будут, и достаточно серьезные. Во-первых, это язык документов, актов, переводов, делопроизводства. Это может составлять до 5% от бюджетных средств, которые тратятся ежегодно на осуществление исполнительной власти. В тех регионах, где есть не менее 10% русскоязычных, это выходит не менее 70 млн. грн. в год”, - сказал эксперт.

Кроме того, по его информации, на обеспечение двуязычия в судопроизводстве дополнительно придется тратить приблизительно 60 млн. грн. в год; на переоборудование географических указателей (надписи на русском на табличках) – около 30 млн. грн.; на печать бюллетеней при проведении общенациональных выборов и соответствующую политическую рекламную продукцию – около 29 млн. грн.

“В целом, если брать только по самым основным пунктам расходов из бюджета, общая сумма на введение второго официального языка будет составлять около 250 млн. грн. в год”, - подытожил по бюджету А.БОНДАРЕНКО.

Второе направление, по словам эксперта, которое также нанесет ущерб государству - это будет потеря рынков, прежде всего, издание книг, в том числе для образования; рекламы и киноперевода.

По данным А.БОНДАРЕНКО, украинский рынок издания образовательной литературы может потерять около 150 млн. грн. в год; рынок рекламы может потерять за год около 390 млн. грн., а отмена кинодубляжа приведет к убыткам наших отечественных компаний, которые работают на этом рынке, в размере около 30 млн. грн. в год.

“Если подсчитать по всем этим направлениям цифры, то выходит, что потери, которые уже сейчас можно оценить, больше 1 млрд. грн”, - сказал А.БОНДАРЕНКО.

Как отметил эксперт инициативы “Киноперевод” Андрей ГАРАСИМ, ежегодно в Украину поступает около 4 млн. долларов от иностранных компаний-дистрибьюторов от заказов на дубляж фильмов на украинском или русском языком.

“Если будет принят законопроект и фактически им будет отменено условие об обязательности дубляжа именно на территории Украины, я думаю, что вполне вероятным является сценарий, когда дубляж будет завозиться из России”, - прогнозирует А.ГАРАСИМ. Он также обратил внимание на то, что сокращение заказов на дубляж, соответственно, приведет к тому, что сотни артистов, звукорежиссеров потеряют работу. Он предостерегает, что из-за “контрабандного русского дубляжа” может вообще быть уничтожена школа дубляжа в Украине.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Владимир ЯВОРИВСКИЙ заявил, что Комитет решил вернуть авторам без рассмотрения на пленарном заседании ВР законопроект "О языках в Украине".

По его словам, Комитет обратился во все экспертные учреждения, которые бы могли дать компетентную оценку данному законопроекту, и все они без исключения вынесли вердикт, что законопроект "О языках в Украине" не отвечает статье 10 Конституции Украины, ее духу, поскольку в ряде статей нарушается право других людей, в частности меньшинств, кроме русских».

В заключении экспертов речь также идет о том, что законопроект не отвечает духу Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств, поскольку хартия отмечает, что должны защищаться языки, которые находятся на грани исчезновения.

«Мы не останавливаемся на решении комитета, ведь оно может быть проигнорировано и законопроект будет вынесен на пленарное заседание Верховной Рады Украины. Если будет указание с Банковой, я не исключаю возможности, что законопроект "О языках в Украине" может набрать 226 голосов", - в то же время отметил В.ЯВОРИВСКИЙ.