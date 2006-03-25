Семь лет назад погиб Вячеслав Чорновил

Сегодня в Ивано-Франковске почтили память Героя Украины, лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновила, который погиб в ДТП 25 марта 1999 года.

Как передает корреспондент УНИАН, возле памятника В.Чорновилу собрались представители общественности, руководители области и города, жители, студенты. К подножию памятника легли венки и живые цветы.

Участники митинга требовали обнародовать правду о «загадочной гибели» В.Чорновила.

Справка УНИАН. В.Чорновил погиб в автокатастрофе в марте 1999 года. Согласно официальной версии МВД, он погиб в результате случайного ДТП под Киевом: автомобиль В.Чорновила врезался у «КамАЗ» с прицепом, который разворачивался на дороге. Соратники В.Чорновила считают его гибель политическим убийством.

НРУ создал специальную комиссию для проведения самостоятельного расследования обстоятельств гибели своего лидера.

21 марта лидер НРУ Борис ТАРАСЮК выразил надежду, что в этом году будет поставлена точка в расследовании гибели В.Чорновила и виновные предстанут перед судом.