Тимошенко: Партия регионов пытается расколоть предпринимателей
"Просто выйти на улицы недостаточно"
Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что достижение целей акции протеста предпринимателей возможно лишь при условии поддержки со стороны политической силы.
Об этом она сказала в интервью изданию Kyiv Post.
Она считает, что всеукраинская массовая акция протеста предпринимателей является поворотным моментом в борьбе за независимость, демократию и свободу в Украине.
"В этих событиях я вижу поворотный пункт в борьбе за независимость, демократию и свободу Украины. Очень символично, что все это происходит в канун годовщины Помаранчевой революции. Причина этих протестов в том, что малый и средний бизнес – само выживание которых под угрозой - решили не опускать голову, не эмигрировать из страны. Вместо этого они собрали силы и мужество, чтобы смело бороться за свои интересы и отстаивать их. Это важный и значительный шаг в истории Украины", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Лидер партии "Батьківщина" убеждена, что предприниматели достигнут своей цели при условии наличия воли. "Демонстранты победят, если не будут отступать. Их воля и сила намного больше, чем у кланового режима, который сегодня руководит Украиной. Думаю, для действующего правительства это - начало конца", - допустила она.
Ю.ТИМОШЕНКО также считает, что в политическом секторе наблюдается консолидация. "Не среди продажных политиков, а среди граждан, которые хотят бороться и защищать свои интересы в сотрудничестве с моей командой. Хочу напомнить всем, что наша политическая команда с самого начала возглавила попытки сопротивления так называемой налоговой реформе", - объяснила она.
В то же время, по ее мнению, достижение целей акции протеста возможно лишь при условии поддержки предпринимательского движения со стороны политической силы. "Здесь взаимная зависимость. Они стали силой, с которой приходится считаться. Но они признают, что просто выйти на улицы недостаточно. Они признают, что необходима политическая сила, которая присоединится к ним и будет оказывать поддержку", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.
"Мы прекрасно понимаем, что пропрезидентская Партия регионов пытается свести на нет попытки демонстрантов и саботировать их деятельность, в частности, подсаживая к ним искусственных лидеров, которые смогут разделить движение и вынудить массы почувствовать, что их усилия ни к чему не привели. Я не позволю манипулировать людьми", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.