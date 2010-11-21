Тимошенко: Партия регионов пытается расколоть предпринимателей

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что достижение целей акции протеста предпринимателей возможно лишь при условии поддержки со стороны политической силы.

Об этом она сказала в интервью изданию Kyiv Post.

Она считает, что всеукраинская массовая акция протеста предпринимателей является поворотным моментом в борьбе за независимость, демократию и свободу в Украине.

"В этих событиях я вижу поворотный пункт в борьбе за независимость, демократию и свободу Украины. Очень символично, что все это происходит в канун годовщины Помаранчевой революции. Причина этих протестов в том, что малый и средний бизнес – само выживание которых под угрозой - решили не опускать голову, не эмигрировать из страны. Вместо этого они собрали силы и мужество, чтобы смело бороться за свои интересы и отстаивать их. Это важный и значительный шаг в истории Украины", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батьківщина" убеждена, что предприниматели достигнут своей цели при условии наличия воли. "Демонстранты победят, если не будут отступать. Их воля и сила намного больше, чем у кланового режима, который сегодня руководит Украиной. Думаю, для действующего правительства это - начало конца", - допустила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает, что в политическом секторе наблюдается консолидация. "Не среди продажных политиков, а среди граждан, которые хотят бороться и защищать свои интересы в сотрудничестве с моей командой. Хочу напомнить всем, что наша политическая команда с самого начала возглавила попытки сопротивления так называемой налоговой реформе", - объяснила она.

В то же время, по ее мнению, достижение целей акции протеста возможно лишь при условии поддержки предпринимательского движения со стороны политической силы. "Здесь взаимная зависимость. Они стали силой, с которой приходится считаться. Но они признают, что просто выйти на улицы недостаточно. Они признают, что необходима политическая сила, которая присоединится к ним и будет оказывать поддержку", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Мы прекрасно понимаем, что пропрезидентская Партия регионов пытается свести на нет попытки демонстрантов и саботировать их деятельность, в частности, подсаживая к ним искусственных лидеров, которые смогут разделить движение и вынудить массы почувствовать, что их усилия ни к чему не привели. Я не позволю манипулировать людьми", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.