“Свобода” заявляет о задержании участника акции протеста в Хмельницком

Всеукраинское объединение “Свобода” заявляет, что в Хмельницком милиция задержала активиста акции протеста предпринимателя Александра БАРТОШУКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Свобода”, “19 ноября 2010 года без повестки, неподалёку от торгового киоска был задержан активист акций протеста А.БАРТОШУК. При задержании ему сообщили, что хотят пообщаться с ним как свидетелем, однако уже в здании МВД его задержали и удерживают вторые сутки”.

В сообщении отмечается, что “утром, 20 ноября, задержанному стало плохо. Он под милицейским конвоем был доставлен в больницу. Врачи диагностировали гипертоническую болезнь. Сейчас он находится в состоянии после гипертонического криза. А.БАРТОШУК находится в больнице, его охраняют работники МВД”.

По данным пресс-службы ВО “Свобода”, на допросах в МВД уже побывали свыше 10 участников акции протеста предпринимателей. Одного человека – частного предпринимателя удерживали в СИЗО почти двое суток. Его выпустили только после того, как многотысячная толпа с площади Незалежности отправилась к зданию городского управления МВД.