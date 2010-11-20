Тигипко уверен, что Янукович подпишет Налоговый кодекс

Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО уверен, что Президент Украины Виктор ЯНУКВИЧ подпишет Налоговый кодекс, принятый Верховной Радой.

Об этом он заявил в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«У меня процентов девяносто, что Президент подпишет» - сказал С.ТИГИПКО.

По его мнению, ветирование Президентом Налогового кодекса «зависело от того, будут ли внесены большие изменения в тот вариант Налогового кодекса, который подавал Кабинет министров. Я не могу сегодня еще с уверенностью сказать, что есть какие-то большие изменения».

С.ТИГИПКО отметил, что вместе со своими советниками проанализировал принятый Налоговый кодекс. По его словам серьезных замечаний к нему нет. В то же время он подчеркнул, что внесение изменений в Налоговый кодекс является правильным подходом.

«Я считаю, что в этом подходе нужно слушать прежде всего экспертов. Слушать оппозицию, считаю нет никакого смысла. Во-первых, эти люди пять лет проработали и не создали своего варианта Налогового кодекса, когда у них такая возможность была. Второе, мне кажется, оппозиция сегодня не конструктивна», - отметил вице-премьер.