В Харькове сворачивают палаточный городок

Жители палаточного городка на площади Свободы в Харькове начали сворачивать палатки.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты уже собрали личные вещи, убрали территорию лагеря и приступают к сворачиванию палаток.

Как объяснили корреспонденту УНИАН активисты, сворачивание палаточного городка происходит во выполнение вчерашнего решения Харьковского окружного административного суда, который запретил проведение этой акции.

«Постановление должно быть выполнено немедленно, поэтому мы его сегодня выполним. Люди приезжают за своими вещами, за своими палатками, мы оперативно все сворачиваем, за собой убираем», - сказал комендант палаточного городка Дмитрий ПИЛИПЕЦ.

Д.ПИЛИПЕЦ отметил, что лагерь будет свернут сегодня до 12.00.

Как передавал УНИАН, 9 ноября в Харькове началась бессрочная акция протеста против признания результатов выборов Харьковского городского головы. 10 ноября утром на площади Свободы появились первые 6 палаток. По состоянию на 17 ноября в лагере было размещено около 30 палаток.

15 ноября согласительная комиссия в городском совете рекомендовала свернуть палаточный городок на площади Свободы в связи с подготовкой к празднованию Нового года. Митингующие приняли коллегиальное решение продолжать акцию.

Ввиду этого Харьковский городской совет 18 ноября обратился в суд с требованием вынести решение о возможности проведения общественных акций на площади Свободы на период подготовки и проведения новогодних праздников.

Вчера, 19 ноября, Харьковский окружной административный суд запретил проведение акции протеста против признания результатов выборов Харьковского городского головы и обязал активистов свернуть палаточный городок 20 ноября.