Ющенко: социальные права воинов УПА следует приравнять к советским ветеранам

Украинские политики должны осознать свою ответственность перед ветеранами за их примирение как бывших воинов Советской армии и Украинской повстанческой армии.

Такое мнение выразил в интервью телеканалу «Интер» Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Я думаю, что политики, безусловно, должны также почувствовать на себе ответственность за прошлое, за национальное примирение, за гармонизацию отношений – прежде всего, между живыми сегодня ветеранами», – сказал В.ЮЩЕНКО.

По убеждению главы государства, лучшим подарком для ветеранов со стороны власти должно стать восстановление исторической справедливости. Речь идет в частности о соответствующих решениях парламента и правительства относительно приравнивания социальных прав воинов УПА к тем, которые имеют сегодня участники Великой Отечественной войны.

«Я думаю, что это шаг к пониманию по отношению к тем людям, которые боролись против фашизма, боролись за Украину, и сегодня имеют и историческое, и моральное право владеть такими правами», – сказал Президент.