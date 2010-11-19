Азаров надеется, что Янукович не станет медлить с Налоговым кодексом

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что закон о Налоговом кодексе будет подписан Президентом в ближайшие дни с тем, чтобы проект госбюджета на 2011 год был внесен правительством на рассмотрение Верховной Рады и принят парламентом до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге после заседания Совета глав правительств СНГ.

«Украина должна войти в новый год с бюджетом. Эта ситуация требует как можно более быстрого вступления в силу закона (о Налоговом кодексе – УНИАН). Естественно, перед подписанием этот закон должен пройти все необходимые юридические процедуры. Это займет определенное время. Но, тем не менее, мы исходим из того, что в начале декабря, это самый последний срок, бюджет, рассчитанный на новой налоговой базе, должен быть представлен в парламент», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя парламента Владимира ЛИТВИНА, Верховная Рада 23-24 декабря планирует принять государственный бюджет на 2011 год.

Он отметил, что именно поэтому Верховная Рада должна принять проект Налогового кодекса, который подпишет Президент, чтобы на основе этого кодекса принять госбюджет-2011.

При этом он добавил, что, по предварительным планам, 2-3 декабря ВР должна рассмотреть проект госбюджета в первом чтении, а 23-24 декабря – принять в целом.

Справка УНИАН. 18 ноября т.г. Верховная Рада Украины 269 голосами приняла в целом Налоговый кодекс Украины.