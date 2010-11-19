Законопроект "О языках" возвращен авторам без рассмотрения

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности решил возвратить авторам без рассмотрения на пленарном заседании ВР законопроект "О языках в Украине".

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Владимир ЯВОРИВСКИЙ.

"Резонансный законопроект "О языках в Украине", который встревожил все украинское общество, рассмотрел на своем последнем заседании Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности. Перед решающим заседанием Комитет обратился во все экспертные учреждения, которые могли бы дать компетентную оценку данному законопроекту, внесенному Александром ЕФРЕМОВЫМ, Петром СИМОНЕНКО и Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ. В частности, это: Киево-Могилянская академия, Институт украинского языка, Министерство юстиции, большинство комитетов Верховной Рады и другие. Все они, без исключения, вынесли вердикт, что законопроект "О языках в Украине" не соответствует статье 10 Конституции Украины, ее духу, поскольку в ряде статей нарушаются права других людей, в частности меньшинств, кроме русских», рассказал В.ЯВОРИВСКИЙ.

В заключении экспертов также речь идет о том, что законопроект не отвечает духу Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств, поскольку хартия указывает, что должны защищаться языки, которые находятся на грани исчезновения.

Следовательно, все экспертные учреждения сошлись во мнении, что данный проект нужно вернуть авторам, отметил В.ЯВОРИВСКИЙ.

По его словам, «Комитет по вопросам культуры и духовности мужественно выполнил свою функцию и принял решение – законопроект "О языках в Украине" вернуть субъектам права законодательной инициативы без рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады. Лишь один член комитета - представитель фракции КПУ Виктория ДЕМЬЯНЧУК, проголосовала против этого решения».

В.ЯВОРИВСКИЙ считает показательным то, что ни один из авторов не пришел на заседание комитета.

«Мы не останавливаемся на решении комитета, ведь оно может быть проигнорировано, и законопроект будет внесен на пленарное заседание Верховной Рады Украины. Если будет указание с Банковой, я не исключаю возможности, что законопроект "О языках в Украине" может набрать 226 голосов", - отметил В.ЯВОРИВСКИЙ.