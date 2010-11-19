Кужель считает, что Янукович и Азаров придерживаются логики Ленина

«Когда пытаются установить жесткий режим, то, в первую очередь, пытаются прижать малый и средний бизнес». Об этом в интервью УНИАН заявила бывший председатель Госкомпредпринимательсива, заместитель председателя партии «Сильная Украина» Александра КУЖЕЛЬ.

Она отметила, что была уверена, что новая власть Украины пойдет на свертывание упрощенной системы налогообложения. «Ведь, на самом деле, им не нужна демократия. Малый и средний бизнес - это лицо демократии. Они ничего не боятся, они не зависят от директора завода, они могут заработать на отдых, на продукты, они могут построить себе квартиру, они не зависят ни от каких партий. И они очень мобильные в своем проявлении недовольства. Когда пытаются установить жесткий режим, то, в первую очередь, пытаются прижать малый и средний бизнес».

По словам А.КУЖЕЛЬ, самые «первые декреты Ленина были направлены против ремесленников, фактически запрещая их. Когда его спросили, почему он это делает, то он ответил: это самодеятельное население. А самодеятельное - означает независимое. Я когда узнала об этом факте, была шокирована от того, насколько дальновидным в реализации плана был Ленин. Он хорошо понимал, что линия партии и профсоюзов никогда не будет для этих людей решающей и вдохновляющей. Они не будут стоять в очереди в списке за квартирой, путевкой или куском колбасы. Они были зависимы только от своего таланта и работоспособности».

«Логика власти не меняется. Самодеятельное и самозанятое население опасно для власти, потому что оно – свободное», - отмечает А.КУЖЕЛЬ.

Справка УНИАН. 18 ноября т.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Документом фактически отменена упрощенная система налогообложения; повышается планка подоходного налога; реформируется транспортный налог; вводятся жесткие рамки применения льгот; сокращается ставка налога на прибыль, но расширяется база применения налога; усиливается фискальное давление и расширяются полномочия налоговиков.

НК вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели выдвинули Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ ультиматум - будут инициировать проведение Всеукраинского референдума о недоверии Президенту и Верховной Раде, если В.ЯНУКОВИЧ не ветирует Налоговый кодекс.

Полный текст интервью с А.КУЖЕЛЬ читайте на сайте УНИАН.