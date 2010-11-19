Кильчицкая: наши с Черновецким пути разошлись

Экс-заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял удобное для себя решение, подписав указы об увольнении Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности председателя Киевской городской государственной администрации и о назначении на эту должность Александра ПОПОВА.

Такое мнение И.КИЛЬЧИЦКАЯ высказала в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

"С 2004 года, когда у нас началась Оранжевая революция, она фактически закончилась, когда Президентом стал ЯНУКОВИЧ. Только сейчас в Украине поменялась вертикаль власти, в которой Президент и премьер - ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО - посылали друг друга", - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее мнению, обвинения команды Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в злоупотреблениях являются обычной политической практикой. "Когда уйдет эта власть, тоже найдутся те, кто будет говорить про злоупотребления. И я говорю о том, что злоупотребления были и до этого, и за это можно отвечать… Но, может быть, тот порядок в стране, который сегодня наводится, будет способствовать тому, что о злоупотреблениях следующей власти в любом городе будут меньше говорить, чем говорят сейчас", - предположила она.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что в настоящее время не получала предложений о назначении на государственную должность. "Пока что я рассматриваю предложения коммерческих структур", - отметила бывший заместитель главы КГГА.

В то же время, она заявила, что в настоящее время не поддерживает контактов с кем-либо из команды Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. "Я ни с кем из команды не общаюсь. И даже с Леонидом Михайловичем (ЧЕРНОВЕЦКИМ). Меня всегда с ним связывали только деловые отношения. Я общаюсь с женой, с детьми. Потому что у меня с ними дружеские отношения. Леонид Михайлович – мой учитель. Этот человек меня многому научил, и многое для меня сделал. Но наши пути разошлись. С тех пор, как в марте я ушла из мэрии, мы не общались. И ни с кем из членов команды я в принципе не общаюсь", - отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.