Янукович поздравит украинцев с Днем свободы, но отмечать его не будет

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН заявляет, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравит украинский народ с Днем свободы, но отмечать его не будет.

Об этом сообщает "Газета по-киевски" (№ 220 от 19 ноября 2010 года).

"Мы обязательно поздравим всех с Днем свободы. Потому что свобода - это прекрасно, это лучшее, что есть в жизни. Это хороший праздник. Думаю, эту традицию можно продолжать в Украине. А устраивать какие-то мероприятия - это смешно, это очень по-советски. Свобода - это нечто такое, что не нужно отмечать мероприятием", - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, День cвободы был утвержден 19 ноября 2005 года Указом предыдущего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Этот день должен отмечаться ежегодно 22 ноября.

В этом году 22 ноября предприниматели планируют провести на Майдане Незалежности в Киеве акцию протеста против принятия Налогового кодекса. Предполагается, что именно 22 ноября Налоговый кодекс может быть подписан председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ и передан на подпись Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Вечером 22 ноября в случае подписания В.ЯНУКОВИЧЕМ этого закона предприниматели планируют провести на улице Банковой собрание первой инициативной группы по проведению референдума о досрочном прекращении полномочий парламента и Президента.