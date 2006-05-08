Донецкий губернатор не согласен с позицией Партии регионов

Глава Донецкой облорганизации Партии регионов Анатолий БЛИЗНЮК отказался от должности депутата Верховной Рады в пользу должности главы Донецкого облсовета.

Как сообщает «Остров», об этом А.БЛИЗНЮК сказал на встрече с послом Германии в Украине Дитмаром ШТЮДЕМАННОМ в Донецке.

"Я написал заявление, которым снимаю с себя полномочия народного депутата и остаюсь работать главой областного совета. Я не согласен с позицией Партии регионов на государственном уровне", - сказал А.БЛИЗНЮК.

Он объяснил, что не согласен в вопросе об участии Партии регионов в формировании коалиции.

Также А.БЛИЗНЮК отметил, что если Партия регионов победила на выборах, значит, она и должна принимать участие в формировании Кабинета министров и проявлять активность.

"Я этого не вижу... Я остаюсь в Донбассе", - сказал А.БЛИЗНЮК.

При этом он выразил уверенность, что в ближайшее время Партия регионов возьмет на себя формирования Кабмина.

Напомним, что А.БЛИЗНЮК прошел в Верховную Раду по избирательному списку Партии регионов. 25 апреля депутаты Донецкой областного совета 5-го созыва на своей первой сессии избрали его главой облсовета.

В облсовете прошлого созыва А.БЛИЗНЮК был заместителем председателя, которым был Борис КОЛЕСНИКОВ. С 2002 по 2005 год А.БЛИЗНЮК возглавлял Донецкую облгосадминистрацию.