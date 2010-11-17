"Батьківщина" и "Фронт Змін" могут договориться в Сумах

Сегодня в Сумах во время второй сессии городского совета VI созыва депутаты не смогли избрать секретаря городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, ситуация обострилась, когда городской председатель Сум Геннадий МИНАЕВ предложил на должность секретаря горсовета депутата от Партии регионов, руководителя фракции ПР Алексея МОВЧАНА. В свою очередь, руководитель фракции партии «ВО «Батьківщина» Александр ЛЫСЕНКО заявил, что его фракция отказывается принимать участие в голосовании. По его словам, учитывая наибольшее представительство «Батьківщини» в горсовете – 36 депутатов – именно ее представитель должен занять эту должность. Другие варианты фракцию не устраивали.

Во время тайного закрытого голосования представителей «Батьківщини» поддержали 5 депутатов от «Фронта Змін». В итоге для участия в голосовании зарегистрировались лишь 36 депутатов, которые и получили бюллетени с одной безальтернативной фамилией.

Как сообщил по окончании голосования председатель счетной комиссии, все 36 депутатов проголосовали за кандидатуру А.МОВЧАНА. Однако для принятия решения об избрании секретаря горсовета необходимо было 39 голосов. Таким образом, решение не набрало необходимого количества голосов, и считается не принятым.

На следующую сессию горсовета предложение по кандидатуре секретаря горсовета будут подавать уже депутаты от большинства. Если фракции партий «ВО «Батьківщина» и «Фронт Змін» договорятся между собой, то на эту должность от первой из них будет предлагаться заместитель городского председателя Сум – управляющий делами исполкома горсовета Виктор ВОЛОНТЫРЕЦ, который на последних выборах мэра Сум занял второе место.

Сегодня вечером сумская организация партии «Фронт Змін» также распространил заявление, в котором отмечается, что голосование за персональный состав исполкома было сфальсифицировано, в связи с чем эта политическая сила обратится в суд и в прокуратуру.