"Фронт змін" обвиняет главу Сумского горсовета в подтасовке

Партия «Фронт Змін» заявляет, что депутаты ее фракции в Сумском городском совете не голосовали сегодня во время сессии за персональный состав исполкома горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня вечером распространила пресс-служба Сумской ячейки партии.

Как сообщается в заявлении, «Фронт Змін» «неоднократно подчеркивал: позиция партии принципиальная – не поддерживать политических решений, которые противоречат интересам общины Сум, не создавать большинства с Партией регионов». «Эта позиция остается неизменной», – отмечается в заявлении. При этом подчеркивается, что «на сессии горсовета «Фронт Змін» не участвовал в голосовании за предложенную городским председателем Геннадием МИНАЕВЫМ кандидатуру Алексея МОВЧАНА на должность секретаря Сумского городского совета путем отказа взять бюллетени».

«Во время первого голосования за новый состав горисполкома «Фронт Змін» снова высказался категорически против.

Что касается второго голосования, которое состоялось вопреки регламенту, «Фронт Змін» придерживался такой же позиции. У нас есть видеодоказательства того момента, когда на запрос городского председателя «Сколько «Фронт Змін»?» было объявлено, что партия не проголосовала за решение, однако на повторный вопрос от Г.МИНАЕВА: «Сколько?» - прозвучало «пять плюс один». Хотя ни один представитель «Фронта Змін» не поднял руки, о чем свидетельствует соответствующая видеозапись. Заверяем: «Фронт Змін» не получил никаких привилегий или должностей от такого голосования», – говорится в тексте заявления.

«Решение об избрании исполкома нелегитимно: исполком не был избран депутатами, он был назначен городским председателем Геннадием МИНАЕВЫМ.

«Фронт Змін» обжалует решение об избрании исполкома в судебном порядке. Подобные попытки узурпации власти отдельными одиозными лидерами и подтасовки голосования не должны войти в привычку – их необходимо прекратить», – заявила Сумская партийная ячейка «Фронта Змін».