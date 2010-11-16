Милиция готовится противостоять «радикально настроенным лицам»

Начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Алексей КРИКУН утверждает, что милиция обладает информацией, что среди пикетирующих под Верховной Радой Украины есть «радикально настроенные лица, которые готовы спровоцировать ситуацию» с целью срыва принятия Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня под стенами Верховной Рады, отвечая на вопросы журналистов.

«Информация такая есть. Мы к этому готовы – что радикально настроенные участники митинга, которые хотят спровоцировать ситуацию, чтобы не приняли законопроект, который сегодня рассматривается в Верховной Раде», - сказал А.КРИКУН.

При этом на уточняющий вопрос, будет ли милиция разгонять митингующих, он ответил: «Если будут так, как сейчас себя вести, не будем. Если будут прорываться в Верховную Раду – то будем».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 ноября, в акции протеста против принятия Налогового кодекса возле Верховной Рады принимает участие более 30 тысяч человек. Такие данные объявили организаторы акции.

Они заметили, что, по последним данным, на данное время официально зарегистрировалось свыше 30 тысяч участников митинга, но люди подходят и, таким образом, как отмечают организаторы, пикетирующих будет не меньше 50 тысяч.