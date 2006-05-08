Янукович поздравил нового мэра Харькова

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил члена политсовета Партии регионов Михаила ДОБКИНА с избранием на должность Харьковского городского председателя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, В.ЯНУКОВИЧ выразил искреннюю уверенность в том, что новоизбранный городской председатель сможет «максимально направить работу городского совета, ее исполнительных органов на развитие Харькова и оправдать доверие избирателей». Лидер Партии регионов пожелал М.ДОБКИНУ крепкого здоровья и успехов в ответственной должности.

Как сообщал УНИАН, М.ДОБКИН победил на выборах 26 марта 2006 г. мэра Харькова

За М.ДОБКИНА проголосовало 309 тыс. 413 избирателей Харькова. Владимир ШУМИЛКИН, который проиграл М.ДОБКИНУ и потерял должность мэра, набрал почти вдвое меньше голосов – 167 тыс. 386.

19 апреля М.ДОБКИН принес присягу Харьковского городского председателя.