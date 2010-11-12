Янукович сделал Балогу министром

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виктора БАЛОГУ министром Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

В соответствии с действующей редакцией Конституции, Президент имеет право самостоятельно назначать и освобождать министров от должностей

Как сообщал УНИАН, 10 июля Верховная Рада освободила Нестора ШУФРИЧА от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Накануне Президент В.ЯНУКОВИЧ своим указом назначил Н.ШУФРИЧА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Сам Н.ШУФРИЧ объяснил свое освобождение от должности министра необходимостью предоставить эту должность новым представителям тогдашней парламентской коалиции.

14 июля один из лидеров партии "Единый Центр" Виктор БАЛОГА заявил об отсутствии договоренностей о должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и входе его политической силы в коалицию.

Он отметил, что не собирался, не собирается и не будет собираться в МЧС. “Я уже говорил журналистам, что это министерство может возглавить кто угодно, только не БАЛОГА”, - добавил он.