В Европе начинают понимать, что из-за её равнодушия Украина повернет на восток?

Лидеры ведущих европейских стран должны развивать концепцию великой Европы, не увязая в спорах о расширении Евросоюза, пишет Le Monde.

В Турции и на постсоветском пространстве проживает примерно 250 млн человек. Это потенциальный рынок для Европы, и четкая перспектива евроинтеграции могла бы способствовать укреплению доверия, развитию инвестиций и выходу из кризиса. "Однако из-за равнодушия Запада Турция и Украина могут повернуться на восток: для одной ориентиром может стать бывшая Османская империя, для другой - Москва. Что касается России, переживающей относительный спад, она вновь открывает в себе "европейское призвание", - полагает автор.

По его мнению, «в 2011 году во время польского председательства Евросоюз непременно пойдет на сближение с Украиной, обозначив ей, я надеюсь, "европейскую перспективу". В 2012 году новоизбранный российский президент, возможно, откажется от постимперского национализма в пользу некоего еврореализма. Россия уже хочет сотрудничать ради безопасности и модернизации, не отказываясь от своего суверенитета. Давайте же ухватимся за протянутую руку, предложим России "европейский горизонт", не расширяя НАТО и ЕС".

Автор отмечает, что в ближайшие годы расширение ЕС будет заблокировано: "Слишком много министров, слишком много законов подлежит обсуждению, слишком радикальные перемены грозят ЕС в случае вступления таких многонаселенных стран, как Турция". Тем не менее, Леклерк убежден, что переговоры, конечная цель которых - вступление Турции в ЕС, необходимо продолжать, так как "привилегированное партнерство", предложенное Парижем в качестве альтернативы расширению, лишено содержания и категорически не устраивает Турцию.

Для решения этого вопроса необходимо разработать проект "многоскоростной" Европы, состоящей из трех концентрических окружностей: зоны евро (сегодня - 16 стран), Евросоюза (27 стран) и третьей зоны, которую еще предстоит определить. "По мнению Шуманна и Монне, интеграция должна осуществляться постепенно и начинаться с экономики. Для Турции, Украины и России можно начать с создания общеевропейского рынка для 750 млн. граждан. Это касается не только таможенного союза, но и рынка труда. Короче говоря, "все, кроме евро, внешней и оборонной политики". Назовем такой рынок новым Европейским экономическим сообществом", - пишет автор.

Что касается политической интеграции, то за образец можно взять G20, куда входят и Россия, и Турция. Аналогичный саммит Е10 ("Европа-10"), по мнению автора, мог бы стать площадкой для обсуждения проблем общеевропейского рынка в глобальном контексте. Членами Е10 должны были бы стать Германия, Испания, Франция, Италия, Польша, Великобритания, сам Евросоюз, Украина, Турция и - по мере готовности - Россия, полагает автор, заключая: "Пришел момент возродить великую Европу".