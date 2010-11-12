Министр Толстоухов подался на эстраду

12:07, 12 ноября 2010
Политика
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Целая концертная программа

Министр кабинета министров Анатолий Толстоухов устраивает творческий вечер.

Мероприятие состоится 14 ноября в колонном зале Национальной филармонии.

"В концертной программе прозвучат песни на стихи Толстоухова, которые исполнят заслуженные артисты Украины, известные эстрадные исполнители в сопровождении Национального президентского оркестра", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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