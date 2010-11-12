Министр Толстоухов подался на эстраду

Целая концертная программа

Министр кабинета министров Анатолий Толстоухов устраивает творческий вечер. Мероприятие состоится 14 ноября в колонном зале Национальной филармонии. "В концертной программе прозвучат песни на стихи Толстоухова, которые исполнят заслуженные артисты Украины, известные эстрадные исполнители в сопровождении Национального президентского оркестра", - говорится в сообщении. Украинская правда

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter