Министр Толстоухов подался на эстраду
12:07, 12 ноября 2010Политика
1445
Целая концертная программа
Министр кабинета министров Анатолий Толстоухов устраивает творческий вечер.
Мероприятие состоится 14 ноября в колонном зале Национальной филармонии.
"В концертной программе прозвучат песни на стихи Толстоухова, которые исполнят заслуженные артисты Украины, известные эстрадные исполнители в сопровождении Национального президентского оркестра", - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter