ПАСЕ одобрила резолюцию по Украине

Парламентская Ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию по Украине «Функционирование демократических институтов в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, за резолюцию проголосовали 107 членов ПАСЕ, против – лишь 5.

Резолюция состоит из 18 пунктов. В документе ПАСЕ выражает обеспокоенность политическими событиями, которые происходят в Украине на протяжении последних месяцев, которые достигли своего пика после 2 апреля 2007 года, когда Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил о роспуске Верховной Рады.

В документе Ассамблея подчеркивает, что современный украинский кризис является результатом незавершенной и поспешной политической реформы 2004 года, когда много изменений было внесено в Конституцию Украины без учета рекомендаций Венецианской комиссии, а также без проведения понятных публичных дебатов в стране.

В связи с чем Ассамблея опять призывает провести институционную реформу в Украине согласно с 10-ю резолюциями ПАСЕ, принятыми с 1995 по 2005 годы.

Ассамблея также отмечает, что борьба личностей за персональную выгоду, связанную с должностями, привела к многообразным попыткам политических сил получить преимущества в конституционном вакууме, который создался в результате противоречивых конституционных изменений 2004 года, и которые вступили в 2006 году.

«Ассамблея выражает сожаление, что отсутствие независимых противовесов позволило ключевым государственным учреждениям чувствовать себя над законом. Это серьезно снизило репутацию всех политических лидеров Украины», - отмечается в документе.

Ассамблея также озвучила срочный призыв к Президенту, членам парламента и правительства Украины решить нынешний кризис легитимным, конституционным и мирным путем, или признавая легитимность досрочных выборов на базе решения Конституционного Суда, или проведением переговоров».

В документе Ассамблея также выражает обеспокоенность сообщениями о том, что некоторые политические силы используют в массовых акциях протеста несовершеннолетних, что противоречит Конвенции ООН о правах ребенка.

В пункте 8 резолюции ПАСЕ призывает политические силы Украины в срочном порядке возобновить работу над улучшением Конституции и соответствующего законодательства с целью установления эффективной системы балансов и противовесов и привести Конституцию в соответствие с европейскими стандартами.

По мнению ПАСЕ, конституционная реформа должна стать частью дискуссии относительно урегулирования политического кризиса.

Ассамблея также подтвердила свою позицию, что отзыв народных депутатов политическими партиями («императивный мандат») является неприемлемым в демократическом государстве.

В резолюции ПАСЕ также отметила, что как обычные, так и досрочные парламентские выборы являются законным демократическим инструментом для народа избирать и контролировать органы власти, которые действуют от их имени.

«Досрочные выборы являются нормальной практикой во всех демократических странах Совета Европы и могут быть одобрены как ключевая составляющая политического компромисса», - отмечается в документе.

В то же время ПАСЕ подчеркивает, что для того, чтобы какие бы не были выборы (обычные или досрочные – УНИАН), были признаны демократическими, они должны проводиться по закону, который гарантирует свободный выбор для избирателей.

Ассамблея также с обеспокоенностью отметила, что согласно с Конституцией досрочные парламентские выборы в Украине должны быть проведены на протяжении 60 дней после появления указа Президента о роспуске парламента. А финансовые ресурсы должны быть выделены для того, чтобы ЦИК мог начать работу.

В то же время, согласно с текстом резолюции, ПАСЕ отметила, что существующее на сегодня законодательство, что регулирует досрочные выборы, является недостаточным и не может гарантировать соответствующих условий для свободных и честных выборов.

ПАСЕ также выразила обеспокоенность фактом, что судебная система Украины систематически неправильно использовалась разными ветвями власти, в то время, как высшие официальные лица не выполняли судебных решений.

ПАСЕ также отметила, что авторитет единственного органа конституционной юстиции – Конституционного Суда Украины должен быть гарантированым и таким, что уважается. Кроме того, ПАСЕ отмечает, что любое давление на судей является неприемлемым, оно должно расследоваться и подвергаться уголовному преследованию.

В своей резолюции ПАСЕ предложила украинской власти осуществить такие конкретные мероприятия: возобновить процесс конституционной реформы в тесном сотрудничестве с Венецианской комиссией; постановить и внедрить в действие базовые конституционные законы и привести в соответствие с Конституцией закон о Кабинете министров Украины; изменить закон о выборах народных депутатов с целью улучшения процедуры досрочных выборов в случае роспуска парламента; рассмотреть возможность изменения системы выборов путем внедрения открытых партийных списков, в которых избиратели могут отдавать преимущество определенным членам той или другой партии; провести реформу судебной системы на базе Концепции судебной реформы, одобренной Президентом Украины в мае 2006 года; начать реформу криминальной судебной системы и внедрить конкретные мероприятия для борьбы со всеми формами коррупции, в том числе политической.

ПАСЕ также призывала генерального секретаря Совета Европы в приоритетном порядке принять все необходимые меры в рамках его компетенции для урегулирования кризиса в Украине.

Кроме того, ПАСЕ попросила Венецианскую комиссию предоставить свое мнение относительно существующей законодательной базы для проведения досрочных парламентских выборов и предложить пути ее улучшения.

В последнем пункте резолюции Ассамблея подтвердила свою готовность помочь Украине преодолеть нынешний кризис всеми возможными способами.

В то же время, ПАСЕ призывала политических лидеров Украины построить новое политическое доверие путем внедрения механизмов, которые бы дали возможность сохранить национальное единство, честное политическое соревнование и проведение необходимых реформ.