СБУ следит за адвокатом «таможенника Тимошенко»?

Адвокат экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО Юрий СУХОВ заявляет о давлении со стороны Службы безопасности Украины.

Об этом идет речь в переданном УНИАН письме-обращении, которое направил Ю.СУХОВ на имя председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО.

"Вынужден обратиться к вам с этим письмом, поскольку мне стало известно об осуществлении в отношении меня Службой безопасности Украины мероприятий оперативного характера, оперативно-розыскных или контрразведывательных", - отмечает Ю.СУХОВ.

По его словам, целью оперативных мероприятий со стороны СБУ является получение информации о его деятельности. "Поскольку я занимаюсь исключительно адвокатской практикой, соответственно, СБУ принимает меры для получения сведений, которые являются адвокатской тайной", - считает адвокат.

Ю.СУХОВ отмечает, что действующим законодательством запрещается какое-либо вмешательство в адвокатскую деятельность, поэтому СБУ не имеет никаких правовых оснований собирать информацию, которая является адвокатской тайной, без его личного согласия и согласия его клиентов.

Адвокат допустил, что такие действия СБУ обусловлены поиском возможностей повлиять на него с целью изменения принципиальной позиции в уголовном деле по защите интересов А.МАКАРЕНКО.

Ю.СУХОВ просит В.ХОРОШКОВСКОГО сообщить о том, осуществляются ли в отношении него оперативно-розыскные или контрразведывательные мероприятия и какие именно, а в случае, если такие мероприятия осуществляются, то возбуждено ли соответствующее дело в отношении него.

Как сообщалось, А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня 2010 года в рамках расследования уголовного дела о нанесении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу Украины" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".