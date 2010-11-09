Хорошковский в Брюсселе рассказывал о честности и прижимал руку к сердцу

Председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ считает, что за 5 лет предыдущей власти в Украине была потеряна ответственность.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня журналистам.

“Нужно сказать о том состоянии страны, которое осталось нам от наших предшественников... Что же самое главное, что было потеряно за 5 лет? И мы нашли один ответ – была потеряна ответственность”, - сказал председатель СБУ.

Он отметил, что это касается как политики, так и общественной жизни, и СМИ.

“Я, по-видимому, не буду оригинальным в определении ответственности: ты должен делать именно то, для чего ты нанят на работу, при этом делать это в наилучший образом”, - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Комментируя заявление министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО о том, что “путевку в жизнь” В.ХОРОШКОВСКОМУ дала бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель СБУ отметил, что работать на государственных должностях начал еще в 1995 году, когда Ю.ТИМОШЕНКО возглавляла “Единые энергетические системы Украины”.

Он отметил, что во время сотрудничества с Ю.ТИМОШЕНКО как главой правительства получал от нее положительные оценки.

“Я от нее получал положительные характеристики, когда работал на должности руководителя таможенной службы. Но для меня ответственность – это главное”, - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Отвечая на вопрос относительно ответственности журналистов, председатель СБУ выразил убеждение в том, что журналисты должны быть особенно ответственными, поскольку на них лежит задача обеспечения коммуникаций между властью и обществом.

“Я расцениваю ответственность журналистов, прежде всего, как правдивость, честность, при этом я понимаю, что журналист должен заострять проблему, искать более уязвимые места, но, прежде всего, должна быть честность”, - сказал председатель СБУ.

“Вопрос честности – это вопрос собственной совести”, - добавил В.ХОРОШКОВСКИЙ, прижав руку к сердцу.