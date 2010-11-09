"Зеленая планета" зовет харьковчан на сегодняшнюю акцию протеста

Представители партии "Зеленая планета" призывают харьковчан выйти на площадь Свободы в знак несогласия с результатами выборов городского головы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции заявила член партии "Зеленая планета" Юлия ЮДИНА.

По ее словам, 9 ноября в 13.00 на площади Свободы начнется митинг, после которого организаторы решат, нужно ли устанавливать в Харькове палатки для участников акции протеста.

По словам координатора харьковского общественного движения "Зеленый фронт" Андрея ИЛЬГОВА, поддержать протест уже выразили желание около двух десятков общественных организаций, а также "сотни простых харьковчан".

"Нас уже неоднократно спрашивали, почему мы до сих пор не вышли на улицу", - добавил он.

Кроме того, как заявил А.ИЛЬГОВ, если организаторам акции запретят устанавливать палатки, протестующие готовые лечь на карематы вдоль тротуаров.

По словам А.ИЛЬГОВА, в акции планируется участие около 10 тыс. чел. Акция будет бессрочной, ее участники планируют добиться пересчета голосов на выборах городского головы или проведения повторного голосования.

Как сообщал УНИАН, согласно обнародованному протоколу, победу на выборах мэра Харькова завоевал кандидат от Партии регионов Г.КЕРНЕС, за которого проголосовали 130 тыс. 352 избирателей. Кандидат от оппозиционной партии «Батькивщина» А.АВАКОВ набрал 127 тыс. 608 голосов.

А.АВАКОВ заявил о фальсификациях и отметил, что готов бороться за голоса, отданные за него на выборах мэра Харькова.

А.АВАКОВ подчеркнул, что сейчас сосредоточится на доказательстве в судебном порядке фальсификации выборов, и отметил, что на вопрос, будет ли «харьковский Майдан», ответят харьковчане.