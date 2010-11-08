Результаты выборов в Ровенские обл- и горсовет

На выборах в Ровенский областной совет победила Партия регионов.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН глава областной территориальной избирательной комиссии Иван ДОЛГАНСКИЙ.

В частности, он отметил, что Ровенская областная ТИК подвела результаты выборов в областной совет. Правда, для публичного их обнародования еще необходимо уточнить данные по двум одномандатным избирательным округам – в городе Кузнецовск и поселке Млинов. Там кандидаты, набравшие приблизительно одинаковое количество голосов, потребовали их пересчет, объяснил И.ДОЛГАНСКИЙ.

По его словам, суды, в которых находятся дела по этим округам, должны принять решение на протяжении недели. Но это существенно на ситуацию не повлияет, считает председатель областной ТИК.

Так, констатировал он, на выборах в Ровенский облсовет победила Партия регионов, которая уже имеет 29 мест. На 11 меньше - у "Батькивщины". "Наша Украина" будет иметь 5 мест, Народная партия - 4.

В областном совете нового созыва будут также депутаты от "Свободы", партии "Фронт Змін", "Сильной Украины", "Всеукраинского патриотического союза" и "Единого центра".

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По результатам выборов городским председателем г.Ровно избран действующий мэр Владимир ХОМКО. Он набрал 67,35 процента голосов избирателей.

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Как сообщила корреспонденту УНИАН председатель Ровенской городской территориальной избирательной комиссии Лариса ДЕМЬЯНОВА, депутатский состав Ровносовета существенно обновится.

В частности, в результате голосования в мажоритарных округах "Батькивщина" получила 17 мест, по партийным спискам - 6.

Партия регионов - 2 по «мажоритарной» ситеме и 4 - по спискам, "Свобода" - соответственно, 1 и 5, "Наша Украина" - 3 и 2.

По одному кандидату в городском совете в результате голосования в мажоритарных округах будут иметь "Фронт Змін", Народная партия, «Единый центр», "Свобода", "Всеукраинский патриотический союз".

По партийным спискам в Ровносовет прошли также представители "Фронта Змін" - 3, "Всеукраинского патриотического союза" - 3, "Удара" - 2, "Сильной Украины" - 1, Народной партии - 1.