Свободовцы заблокировали ТИК в Тернополе: результаты не обнародованы

7 ноября свободовцы заблокировали дом в Тернополе, где работает ТИК, следовательно члены ТИК решили прекратить работу и не объявлять окончательных результатов выборов в Тернопольский городской совет, потому что их закрыли в помещении теризбиркома представители «Свободы».

Как стало известно корреспонденту ZAXID.net, конечные результаты выборов в Тернополе члены комиссии так и не обнародовали.

"Осада" ТИК свободовцами началась около 10.00 в воскресенье. Члены комиссии начали пересчитывать голоса за кандидатов в мажоритарных округах. Там, по информации ТИК, были жалобы или нарушения. Когда во время подсчета распаковали голоса за кандидата от "Свободы", оказалось, что из 156 бюллетеней с голосами в его пользу на одном из участков, - 15 испорчены. Свободовцы начали протестовать и написали заявление в прокуратуру, кроме того, заблокировали роботу ТИК, чтобы ее представители не наделали глупостей. Следовательно члены ТИК и ее председатель, объявили о том, что в воскресенье работу прекращают, поскольку им мешают полноценно работать.

"Правоохранительные органы дадут оценку действиям, которые сегодня здесь происходят. Предложение - прекратить деятельность комиссии и пересчет. Кто за? Прошу голосовать - объявил в ТИК председатель Иван Чернозуб. - Так, все, комиссия поддержала. Значит перерыв до завтра, до 9 часов".

Но попасть домой членам ТИК так и не удалось, их закрыли в помещении теризбиркома.

Напомним, председатель Тернопольского областного совета Алексей Кайда заявил о том, что провластная партия применяет грязные технологии при пересчете голосов в Тернопольский горсовет.