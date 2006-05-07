Ющенко приветствует поддержку Европарламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил Председателю Европейского Парламента Хосе Боррелю ФОНТЕЛЛЮ письмо, в котором выразил благодарность за принятие резолюции относительно парламентских выборов в Украине и надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Об этом сообщает интернет-представительство Президента Украины.

В своем письме глава государства отметил, что «Украина приветствует призыв Европарламента к Еврокомиссии начать переговоры о заключении Соглашения об ассоциации», которая четко предусматривала бы перспективу членства нашей страны в ЕС, и выразил надежду на поддержку Европарламентом украинского виденья такого соглашения. В.ЮЩЕНКО также приветствовал «позитивный сигнал относительно определения безвизового режима как конечной цели отношений по визовым вопросам между Украиной и ЕС».

Президент выразил благодарность Х.ФОНТЕЛЛЮ за высокую оценку, которую дали европарламентарии происходящим в Украине демократическим процессам.

Глава Украинского государства отметил, что «преданность Украины общим с ЕС принципам демократии, верховенства права, уважения к правам человека, рыночной экономики является сознательным выбором украинского народа». Президент также выразил убеждение, что «это единственно правильный путь, благодаря которому Украина займет свое место в объединенном европейском сообществе».