Черновецкий внес представление на назначение глав райадминистраций
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подал представление на назначение председателей районных в городе Киеве государственных администраций.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в соответствии с Законом Украины «О столице Украины - городе-герое Киеве» и решения Конституционного Суда Украины от 13 октября 2005 года Киевский городской председателей подал ходатайство перед премьер-министром Украины о назначении на должности:
- председателя Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации Сергея САДОВОГО, избранного 20 апреля 2006 года;
- председатели Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации Александра СОТНИКОВА, избранного 20 апреля 2006 года;
- председателя Печерской районной в городе Киеве государственной администрации Сергея СУЩЕНКО, избранного 26 апреля 2006 года;
- председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации Евгения РОМАНЕНКО, избранного 27 апреля 2006 года;
- председателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Виктора ПИЛИПИШИНА, избранного 28 апреля 2006 года.