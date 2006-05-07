Черновецкий внес представление на назначение глав райадминистраций

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подал представление на назначение председателей районных в городе Киеве государственных администраций.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в соответствии с Законом Украины «О столице Украины - городе-герое Киеве» и решения Конституционного Суда Украины от 13 октября 2005 года Киевский городской председателей подал ходатайство перед премьер-министром Украины о назначении на должности:

- председателя Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации Сергея САДОВОГО, избранного 20 апреля 2006 года;

- председатели Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации Александра СОТНИКОВА, избранного 20 апреля 2006 года;

- председателя Печерской районной в городе Киеве государственной администрации Сергея СУЩЕНКО, избранного 26 апреля 2006 года;

- председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации Евгения РОМАНЕНКО, избранного 27 апреля 2006 года;

- председателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Виктора ПИЛИПИШИНА, избранного 28 апреля 2006 года.