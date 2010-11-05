Больше всего депутатов в Ровенском горсовете будет от "Батьківщини"

Стали известны официальные результаты выборов в Ровенский городской совет.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в городской территориальной избирательной комиссии, больше всего депутатов в Ровенсовете будет от партии ВР "Батьківщина" - 23. По шесть мест получили Партия регионов и "Свобода", 5 - "Наша Украина”, по 4 - "Всеукраинский патриотический союз" и «Фронт Змін», по 2 – «УДАР» и Народная партия, по одному – «Единый Центр» и «Сильная Украина».

Также официально стало известно, что городским председателем Ровно по-прежнему будет Владимир ХОМКО. Его поддержали почти 67 процентов избирателей.