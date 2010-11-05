Кандидат КПУ: не хочу говорить о фальсификациях, но...

Народный депутат Украины, кандидат на должность Харьковского городского председателя от Коммунистической партии Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ не удовлетворена работой Харьковской городской избирательной комиссии на выборах Харьковского городского председателя.

Об этом она сказала в интервью корреспонденту УНИАН, комментируя заявления некоторых политических сил о массовых фактах фальсификаций на выборах мэра Харькова.

«Вынуждена сказать, что работа Харьковской городской территориальной избирательной комиссии не выдерживает никакой критики», - сказала А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

Она отметила непрозрачность работы комиссии и многие формальные недостатки, которые горизбирком мисквиборчком допустил.

«Я получила протокол об итогах в 13.00, а заместитель председателя Харьковской городской избирательной комиссии в это время в микрофон продолжает объявлять уточненные протоколы участковых избирательных комиссий. Я спросила, если вы мне дали итоги, то что сейчас объявляется», - возмутилась А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

Она также заметила, что количество бюллетеней, которые остались не выданными участковым избирательным комиссиям, не внесено в соответствующий акт и, соответственно, не будет внесено в итоговый протокол.

«Мне известно, что значительное количество бюллетеней, которые находились в распоряжении Харьковской городской избирательной комиссии, после выдачи участковым комиссиям оставалось в территориальной комиссии 30 октября. Погашены они были 31 октября, не заактировано количество этих бюллетеней, которые все-таки остались не выданными. У меня возникает вопрос, как это количество будет учтено в итоговом протоколе. Какая сумма бюллетеней не попадет в протокол, если не заактированы остатки», - заметила депутат.

«Я не хочу говорить о фальсификациях, но эти вещи позволяют задавать такие вопросы», - подытожила А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, по результатам подсчета 100% протоколов Харьковская городская избирательная комиссия сообщила, что мэром Харькова стал кандидат от Партии регионов Геннадий КЕРНЕС, за которого проголосовали 130 тыс. 352 избирателя. Кандидат от оппозиционной партии ВО «Батькивщина» Арсен АВАКОВ набрал 127 608 голосов. На третьем месте - кандидат от Компартии Украины Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, у которой, - 79 639 голосов. Всего в голосовании приняли участие 444 тыс. 282 человека. 11 тыс. 67 бюллетеней признаны недействительными.