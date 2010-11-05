Путин вспомнил разговор с Черномырдиным перед поездкой в Киев

Виктор Черномырдин согласился стать послом в Киеве, понимая важность Украины для России.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал во время гражданской панихиды в Москве.

«Я никогда не забуду наш разговор перед его поездкой в Киев. Я помню, когда он мне сказал: если бы ты в Америку мне предложил поехать или министром стать, то я бы отказался. Но Украина очень важна для России – я поеду», - процитировал В.ПУТИН слова В.Черномырдина.

«Никакого чванства, никакой звездной болезни. Просто работал, причем работал успешно, эффективно. Нам будет не хватать Виктора Степановича, мы сохраним память о нем и в сердце, и в делах», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, В.Черномырдин был ярким и талантливым человеком. «За что бы он ни брался, у него все получалось. Рядом с ним всегда возникало ощущение надежности, основательности. В 1992 году, в самый сложный период отечественной истории, В.Черномырдин возглавил правительство. Можно только догадываться, чего это стоило, какие это были нагрузки и моральные и физические. Виктор Степанович во все вникал сам, он всех знал, и депутатов, и министров, и губернаторов», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, его правительство проводило очень сложные, непростые реформы в стране, и он брал на себя ответственность.