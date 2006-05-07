На Савур-Могиле прошел 10-тысячный митинг в честь Победы

В Донецкой области в мемориальном комплексе Савур-Могила (г. Снежное) прошел 10-тысячный митинг в честь 61-й годовщины Дня Победы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в митинге приняли участие исполняющий обязанности главы облгосадминистрации Сергей ДЕРГУНОВ, председатель облсовета Анатолий БЛИЗНЮК, руководство городов и районов, представители трудовых коллективов, ветераны Великой Отечественной войны, жители области.

Выступая на митинге, С.ДЕРГУНОВ поздравил ветеранов и жителей региона с Днем Победы, подчеркнув, что поколение ветеранов не только победило в страшной войне, но и отстроило экономику страны.

"Мужество, сила духа, самопожертвование наших солдат стали примером высокого служения Родине... В сердцах ветеранов и их потомков вечно будут жить герои Великой Отечественной войны", - сказал С.ДЕРГУНОВ на митинге.