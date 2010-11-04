Депутат: новый Генпрокурор даст правовую оценку преступлениям бютовцев

Народный депутат от Партии регионов Юрий САМОЙЛЕНКО убежден, что новое руководство Генеральной прокуратуры даст правовую оценку преступлениям депутатов-«бютовцев».

Об этом сказано в переданном УНИАН комментарии Ю.САМОЙЛЕНКО по поводу заявления первого заместителя председателя партии «Батькивщина» Александра ТУРЧИНОВ о том, что новый генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА будет выполнять указания Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, и Генпрокуратура останется одним из главных инструментов политической борьбы.

«Заявление ТУРЧИНОВА вызвано в первую очередь страхом, что народным депутатам от БЮТ придется нести ответственность перед законом за совершенные преступления. Им не удастся, как раньше, прятаться за депутатской неприкосновенностью. БЮТ только на словах хотел отменить неприкосновенность, а на деле они беспринципно прячутся за депутатскими мандатами», - считает Ю.САМОЙЛЕНКО.

По словам депутата, он хочет напомнить А.ТУРЧИНОВУ о преступлениях членов БЮТ.

«Владимир ЛОЗИНСКИЙ привлечен Генпрокуратурой к уголовной ответственности за умышленное убийство. Виктор УКОЛОВ замешан в деле о педофилии… Этим и другим «героям» меньшего калибра – от земельных баронов до казнокрадов – скоро придется ответить перед законом за свои прегрешения», - сказал Ю.САМОЙЛЕНКО.

«Я жду, что новое руководство Генпрокуратуры вместе с другими правоохранительными органами даст правовую оценку депутатам-преступникам, а также другим бывшим высоким чиновникам и внесет в парламент соответствующие представления о лишении их депутатской неприкосновенности», - подчеркнул депутат от Партии регионов.

По его словам, это не политические репрессии. «Это - борьба с коррупцией и откровенной «уголовщиной». Тот, чья совесть чиста, не станет скрываться за депутатским мандатом», - убежден Ю.САМОЙЛЕНКО.

«Я уверен, что новое руководство Генпрокуратуры будет стоять на страже прав и свобод граждан Украины, защите Конституции и законов Украины», - резюмировал Ю.САМОЙЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в связи с завершением срока полномочий освободил Александра МЕДВЕДЬКО от должности генерального прокурора.

Сегодня ВР дала согласие на назначение В.ПШОНКИ генпрокурором. За принятие такого решения проголосовали 292 народных депутата из 421, зарегистрированного в сессионном зале.

Также сегодня Президент подписал указ о назначении В.ПШОНКИ на должность генерального прокурора.