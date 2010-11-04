Фельдман: Януковича поддерживают еврейские организации Америки

Народный депутат Украины, президент Украинского еврейского комитета Александр ФЕЛЬДМАН по результатам своих встреч во время визита в США с известными американскими политиками и еврейскими лидерами заявляет об их поддержке действий Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ФЕЛЬДМАНА, поддержка усилиям В.ЯНУКОВИЧА по укреплению межнационального мира и согласия в Украине была выражена во время Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций.

Также в сообщении говорится, что руководство Американского еврейского комитета выразило желание подключиться к реализации мероприятий в рамках 70-й годовщины трагедии Бабьего Яра в Украине.

Кроме того, по результатам встречи с главой Фонда межэтнического взаимопонимания Марком ШНАЙЕРОМ, который входит в ТОР-50 влиятельных еврейских лидеров США, достигнуты договоренности о его приезде в Украину для проведения конференции по межрелигиозному диалогу.

В то же время, по словам А.ФЕЛЬДМАНА, на встречах с представителями еврейских организаций США отмечалась «обеспокоенность результатами ВО «Свобода» на последних выборах в Украине».