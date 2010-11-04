Аваков позовет народ на Майдан, как только станет «равным среди равных»
"Ничего власть не сделает"
Кандидат на должность Харьковского городского председателя от политической партии ВО «Батькивщина» Арсен АВАКОВ не исключает возможности Майдана в Харькове.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской областной организации политической партии ВО «Батькивщина».
А.АВАКОВ отметил, что готов бороться за голоса, отданные за него на выборах мэра Харькова, и доказывать в суде факты фальсификации выборов.
«Мы за эти голоса будем бороться. Мы их никому не подарим, мы не пойдем на призывы сесть и договориться, не выносить сор из избы, потому что это вопрос очень принципиальный», - сказал А.АВАКОВ.
Говоря о своих ближайших действиях, А.АВАКОВ сказал, что сосредоточится на доказательстве в судебном порядке фальсификации выборов, и отметил, что вопрос, быть ли «харьковскому Майдану», будут решать харьковчане.
«Пока мы сосредоточены на том, чтобы в формальной плоскости сделать все, что от меня зависит. Когда я пойму, что все сделал и стал равным среди равных и ничего, кроме общественных акций неповиновения, не могу делать, - позову вас и пойдем (на Майдан) вместе», - сказал А.АВАКОВ.
«Думаю, если харьковчане признают необходимым выйти - они выйдут. Ничего власть не сделает», - отметил А.АВАКОВ.
Как сообщал УНИАН, А.АВАКОВ обратился в Харьковский окружной административный суд с просьбой запретить объявлять результаты выборов Харьковского городского председателя из-за выявленных фактов значительных нарушений избирательного законодательства.