Аваков позовет народ на Майдан, как только станет «равным среди равных»

Кандидат на должность Харьковского городского председателя от политической партии ВО «Батькивщина» Арсен АВАКОВ не исключает возможности Майдана в Харькове.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской областной организации политической партии ВО «Батькивщина».

А.АВАКОВ отметил, что готов бороться за голоса, отданные за него на выборах мэра Харькова, и доказывать в суде факты фальсификации выборов.

«Мы за эти голоса будем бороться. Мы их никому не подарим, мы не пойдем на призывы сесть и договориться, не выносить сор из избы, потому что это вопрос очень принципиальный», - сказал А.АВАКОВ.

Говоря о своих ближайших действиях, А.АВАКОВ сказал, что сосредоточится на доказательстве в судебном порядке фальсификации выборов, и отметил, что вопрос, быть ли «харьковскому Майдану», будут решать харьковчане.

«Пока мы сосредоточены на том, чтобы в формальной плоскости сделать все, что от меня зависит. Когда я пойму, что все сделал и стал равным среди равных и ничего, кроме общественных акций неповиновения, не могу делать, - позову вас и пойдем (на Майдан) вместе», - сказал А.АВАКОВ.

«Думаю, если харьковчане признают необходимым выйти - они выйдут. Ничего власть не сделает», - отметил А.АВАКОВ.

Как сообщал УНИАН, А.АВАКОВ обратился в Харьковский окружной административный суд с просьбой запретить объявлять результаты выборов Харьковского городского председателя из-за выявленных фактов значительных нарушений избирательного законодательства.