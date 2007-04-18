Янукович поручил Радченко подготовить экстренное заседание Кабмина

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил вице-премьер-министру Владимиру РАДЧЕНКО подготовить проведение экстренного заседания Кабинета Министров по рассмотрению деятельности правоохранительных органов в условиях политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня журналистам.

«Мы его (заседание) подготовим, сегодня посоветуемся еще. РАДЧЕНКО Владимир Иванович будет его готовить», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем премьер-министр не уточнил возможность кадровых изменений в составе правоохранительных органов по результатам экстренного заседания правительства. «Не знаю, не готов ответить на этот вопрос», - отметил он.