Судья КС Сюзанна Станик влепила пощечину бютовцу Михаилу Волынцу

Судье-докладчику Сюзанне Станик жаль, что «СБУ оценивает меня в 12 миллионов - я стою 120 миллиардов». Как передает корреспондент From-UA, об этом она заявила перед зданием КС.

Ее, как и остальных судей КС, не попавших на заседание КС, не пускали в здание депутаты от БЮТ и «Нашей Украины».

Бютовец Михаил Волынец, не пропускавший Станик в здание КС, получил от судьи несколько пощечин.