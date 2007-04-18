Судья КС Сюзанна Станик влепила пощечину бютовцу Михаилу Волынцу
11:28, 18 апреля 2007Политика
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Борьба возле КС
Судье-докладчику Сюзанне Станик жаль, что «СБУ оценивает меня в 12 миллионов - я стою 120 миллиардов». Как передает корреспондент From-UA, об этом она заявила перед зданием КС.
Ее, как и остальных судей КС, не попавших на заседание КС, не пускали в здание депутаты от БЮТ и «Нашей Украины».
Бютовец Михаил Волынец, не пропускавший Станик в здание КС, получил от судьи несколько пощечин.
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