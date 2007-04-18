Конституционный Суд начал заседание
11:08, 18 апреля 2007Политика
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В зале - 16 судей из 18
Конституционный Суд начал заседание, на котором рассматривается дело по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на заседании присутствуют 16 из 18 судей КС.
По уважительным причинам отсутствует судья Владимир КАМПО и Владимир ИВАЩЕНКО.
Сейчас один из авторов конституционного представления народный депутат из Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО продолжает отвечать на вопросы представителей сторон.
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