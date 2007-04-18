Конституционный Суд начал заседание, на котором рассматривается дело по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на заседании присутствуют 16 из 18 судей КС.

По уважительным причинам отсутствует судья Владимир КАМПО и Владимир ИВАЩЕНКО.

Сейчас один из авторов конституционного представления народный депутат из Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО продолжает отвечать на вопросы представителей сторон.