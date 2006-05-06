Днепропетровская облгосадминистрация просит правительство способствовать изменению закона о банкротстве

Днепропетровская областная государственная администрация направила в Кабинет Министров Украины предложения с просьбой способствовать внесению изменений в Закон „О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом". Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Днепропетровской ОГА, в частности, облгосадминистрация настаивает на сокращении сроков для возбуждения дела о банкротстве, открытии ликвидационной процедуры.

Днепропетровская ОГА также предлагает усовершенствовать и дополнить Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов), утвержденные приказом Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства и Министерства экономики Украины от 4 мая 2001 года. Данные условия должны предусматривать 5-дневной срок ответа территориального органа по вопросам банкротства на официальный запрос о ходе процедур банкротства и соблюдения арбитражным управляющим условий лицензирования.Также ОГА предлагает правительству расширить перечень оснований для аннулирования лицензии арбитражному управляющему предприятия, которое находится в процедуре банкротства, дополнить обязанности арбитражных управляющих и повысить степень их ответственности.Днепропетровская облгосадминистрация считает, что изменения законодательства позволят повысить эффективность проведения процедуры банкротства предприятий, помогут создать условия для своевременной выплаты заработной платы работникам, наполнить государственный и местный бюджеты.Справка УНИАН. В Днепропетровской области задолженность по зарплате на предприятиях-банкротах составляет около 25 млн. грн. Как сообщила журналистам председатель облгосадминистрации Надежда ДЕЕВА, решения судов о возвращении этих долгов работникам фактически не выполняются по 3-4 года.