Ющенко согласен перенести выборы на июнь

Президент Виктор Ющенко не исключает приостановления действия своего указа о роспуске Верховной Рады в части даты проведения внеочередных выборов с тем, чтобы принять ряд законопроектов, необходимых для их проведения.

Об этом он заявил во вторник в интервью журналистам в Кардиффе (Великобритания), сообщает Украинская правда.

"Там нужно более 10 законов наработать (для проведения выборов). Мы договариваемся, что я приостанавливаю действие указа в той части, которая касается даты выборов. Тогда в рамках этой конституционной нормы - 60 дней (со дня указа о роспуске парламента), приостанавливая действие указа, мы выходим на то, что нужно его приостановить, например, на 20 дней. Мы за эти 20 дней проводим изменения в законодательство, проводим 3-4 заседания Верховной Рады, приняли нормативную базу - действие указа возобновляется. Но перед этим мы договариваемся политически, что (досрочные - ИФ) выборы пройдут в июне такого-то числа", - сказал он.

"Таким образом, мы в гармонии с Конституцией принимаем решение", - подчеркнул президент.

В свою очередь первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Василий Киселев считает, что парламент готов принять необходимые законы для проведения в более поздний срок досрочных парламентских выборов, если Конституционный суд признает соответствующим Основному закону указ о роспуске парламента.

"Для досрочных выборов необходимо основание. Если Конституционный суд признает указ конституционным, значит идем на выборы и принимаем изменения в бюджет, в избирательное законодательство, в положение о составлении списков избирателей", - сказал он.

По его словам, заявляя о необходимости принятия ряда законов для проведения досрочных выборов в Верховную Раду, Ющенко тем самым признает легитимность Верховной Рады 5-го созыва.