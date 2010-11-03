Королевская: политики просят людей затянуть ремни, а сами носят подтяжки

Идея национальных проектов может сработать лишь при условии, что будет создан благоприятный инвестиционный климат не только для отдельных проектов, а для всех предпринимателей. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в прямом эфире общественно-политического ток-шоу «О главном» на Первом национальном телеканафле.

«Политики часто говорят, что людям нужно затянуть ремни, но сами все больше ходят в подтяжках. Реформа - это изменение формы. К сожалению, реформировать в государственном аппарате по большому счету нечего. Нужно демонтировать, - цитирует Н.КОРОЛЕВСКУЮ пресс-служба комитета. - Поэтому мы настаиваем, что нужно ликвидировать налоговую милицию, а Налоговый кодекс принимать без спешки, постатейно, как это предусмотрено законодательством. При этом ни в коем случае нельзя допустить ликвидации малого и среднего бизнеса и ухудшения качества жизни людей».

Комментируя презентацию национальных проектов, глава Комитета Верховной Рады отметила, что эта идея работает во многих странах. «Мы должны понимать, что Национальный проект - это Украина и все люди, которые живут в нашей стране. Если эта идея будет реализована, если бюджетные деньги будут потрачены на то, чтобы привлечь сотни миллионов инвестиций - тогда она будет удачной, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Если эти деньги будут потрачены на проедание, инвестор не придет и проект не реализуется - тогда это будет очередной позор нынешней власти».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что идея нацпроектов может сработать, лишь при условии, что будет создан благоприятный инвестиционный климат не только для отдельных проектов, а для всех предпринимателей. «К сожалению, с одной стороны власть настаивает на принятии Налогового кодекса, который ухудшает инвестиционную привлекательность страны, уничтожает малый и средний бизнес, ухудшает бизнес-климат, и параллельно предлагает эксклюзивные условия для отдельных проектов. Это неправильно. Поход должен быть для всех одинаковым. Нам нужно построить действительно рыночную экономику, в которой каждый субъект предпринимательской деятельности будет чувствовать себя в равных условиях».

Как сообщал УНИАН, 2 ноября с. г. на заседании рабочей группы «Национальные проекты» Комитета по экономическим реформам Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ настаивал на подготовке в ближайшее время масштабных национальных проектов в сфере агропромышленного комплекса, а также авиакосмической, инновационной и гуманитарной сферах. Он поручил Кабинету министров до 8 ноября утвердить перечень национальных проектов.

3 ноября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ взять под контроль подготовку национальных проектов.